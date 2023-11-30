Чирков Яков Осипов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1725
Дата смертиПосле 1762
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1725
Отец: Чирков Осип Тихонов
Мать: Чиркова Евдокия Мокеева
Рождение ребёнка
Около 1748
Дочь: Ксения Яковлева
Мать ребёнка: Чиркова Ирина Антипина
Рождение ребёнка
Около 1750
Дочь: Агафья Яковлева
Мать ребёнка: Чиркова Ирина Антипина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Чиркова Ирина Антипина
Работа или профессия
Неизвестно
черносошный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
поч. Сычевский, Ошланская волость, Слободка Филипповка, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1762