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Чирков Яков Осипов

Место рождения

Тюленевский, Нолинский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Около 1725

Дата смерти

После 1762

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1725

Отец: Чирков Осип Тихонов

Мать: Чиркова Евдокия Мокеева

Тюленевский, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1748

Дочь: Ксения Яковлева

Мать ребёнка: Чиркова Ирина Антипина

Тюленевский, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1750

Дочь: Агафья Яковлева

Мать ребёнка: Чиркова Ирина Антипина

Тюленевский, Нолинский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чиркова Ирина Антипина

Работа или профессия
Неизвестно
черносошный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
поч. Сычевский, Ошланская волость, Слободка Филипповка, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1762
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