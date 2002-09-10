Тихонов Алексей Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.12.1932
Дата смерти10.09.2002
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.12.1932
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Тихонова Афанасия Александровна
Смерть
10.09.2002
Похороны
Неизвестно
Селитьба Сосновский район Нижегородской области