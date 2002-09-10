Тихонов Алексей Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тихонов Алексей Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.12.1932

Дата смерти

10.09.2002

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1938 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.12.1932

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тихонова Афанасия Александровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Тихонова Афанасия Александровна

Смерть
10.09.2002
Похороны
Неизвестно
Селитьба Сосновский район Нижегородской области
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