Фока Иванов
Место рождения
Дата рождения1758
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1758
Отец: Иван Макаров
Мать: Екатерина Иванова
Бракосочетание
1780
Жена: Авдотья Трофимова
Рождение ребёнка
1781
Дочь: Наталья Фокина
Мать ребёнка: Авдотья Трофимова
Рождение ребёнка
1787
Дочь: Василиса Фокина
Мать ребёнка: Авдотья Трофимова
Рождение ребёнка
1789
Дочь: Матрена Фокина
Мать ребёнка: Авдотья Трофимова
Рождение ребёнка
1791
Дочь: Наталья Фокина
Мать ребёнка: Авдотья Трофимова
Рождение ребёнка
1793
Сын: Лев Фокин
Мать ребёнка: Авдотья Трофимова
Смерть
Неизвестно