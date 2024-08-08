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Фока Иванов

Место рождения

Выковка, Арсеньевский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

1758

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1758

Отец: Иван Макаров

Мать: Екатерина Иванова

Выковка, Арсеньевский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
1780

Жена: Авдотья Трофимова

Выковка, Арсеньевский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1781

Дочь: Наталья Фокина

Мать ребёнка: Авдотья Трофимова

Выковка, Арсеньевский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1787

Дочь: Василиса Фокина

Мать ребёнка: Авдотья Трофимова

Выковка, Арсеньевский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1789

Дочь: Матрена Фокина

Мать ребёнка: Авдотья Трофимова

Выковка, Арсеньевский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1791

Дочь: Наталья Фокина

Мать ребёнка: Авдотья Трофимова

Выковка, Арсеньевский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1793

Сын: Лев Фокин

Мать ребёнка: Авдотья Трофимова

Выковка, Арсеньевский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно

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