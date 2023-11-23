Никита Федоров
Место рожденияНе указано
Дата рождения1746
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Рождение
1746
Отец: не указан
Мать: не указана
Никита Федорович (1746 — ?) О месте рождения и родителях его данных нет1 . В семинарии не обучался. В 1773 году определен во причетника к церкви села Поздеева Любимского уезда. Впоследствии рукоположе... Показать все
Бракосочетание
23.01.1771
Жена: Екатерина Иванова
Рождение ребёнка
1771
Сын: Георгий Никитин
Мать ребёнка: Екатерина Иванова
Георгий Никитич (1771 — ?) Родился в семье причетника села Поздеева Любимского уезда Никиты Федоровича. В 1793 году рукоположен во диакона к церкви села Фоминского Даниловского уезда, грамоту имеет1 .... Показать все
Рождение ребёнка
1776
Сын: Карп Никитин
Мать ребёнка: Екатерина Иванова
Карп Никитич (1776 — ?) Родился в семье причетника села Поздеева Любимского уезда Никиты Федоровича. Обучался в семинарии. В 1803 году определен во священника к церкви того же села, грамоту имеет. Жен... Показать все
Рождение ребёнка
1780
Дочь: Анна Никитина
Мать ребёнка: Екатерина Иванова
Рождение ребёнка
1787
Дочь: Прасковья Никитина
Мать ребёнка: Екатерина Иванова
Смерть
Неизвестно