Никита Федоров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Никита Федоров

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1746

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1752 г.р.

Дети

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1746

Отец: не указан

Мать: не указана

Никита Федорович (1746 — ?) О месте рождения и родителях его данных нет1 . В семинарии не обучался. В 1773 году определен во причетника к церкви села Поздеева Любимского уезда. Впоследствии рукоположе... Показать все
Бракосочетание
23.01.1771

Жена: Екатерина Иванова

Рождение ребёнка
1771

Сын: Георгий Никитин

Мать ребёнка: Екатерина Иванова

Георгий Никитич (1771 — ?) Родился в семье причетника села Поздеева Любимского уезда Никиты Федоровича. В 1793 году рукоположен во диакона к церкви села Фоминского Даниловского уезда, грамоту имеет1 .... Показать все
Рождение ребёнка
1776

Сын: Карп Никитин

Мать ребёнка: Екатерина Иванова

Карп Никитич (1776 — ?) Родился в семье причетника села Поздеева Любимского уезда Никиты Федоровича. Обучался в семинарии. В 1803 году определен во священника к церкви того же села, грамоту имеет. Жен... Показать все
Рождение ребёнка
1780

Дочь: Анна Никитина

Мать ребёнка: Екатерина Иванова

Рождение ребёнка
1787

Дочь: Прасковья Никитина

Мать ребёнка: Екатерина Иванова

Смерть
Неизвестно
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