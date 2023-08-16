Кужельная Елизавета Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.11.1961
ПолЖенский
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.11.1961
Отец: Корнеенко Федор Ильич
Мать: Добыш Анфиса Павловна
Рождение ребёнка
20.06.1984
Дочь: Комар Анастасия Сергеевна
Отец ребёнка: Кужельный Сергей Николаевич
Рождение ребёнка
13.05.1988
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Кужельный Сергей Николаевич