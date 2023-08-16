Кужельная Елизавета Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кужельная Елизавета Федоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.11.1961

Пол

Женский

Отец

Мать

1925 г.р.

Дети

1984 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ТЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.11.1961

Отец: Корнеенко Федор Ильич

Мать: Добыш Анфиса Павловна

Рождение ребёнка
20.06.1984

Дочь: Комар Анастасия Сергеевна

Отец ребёнка: Кужельный Сергей Николаевич

Рождение ребёнка
13.05.1988

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кужельный Сергей Николаевич

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