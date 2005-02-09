Лебедева Фаина Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.01.1942
Дата смерти09.02.2005
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.01.1942
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
31.03.1961
Сын: Лебедев Сергей Владимирович
Отец ребёнка: Лебедев Владимир Дмитриевич
Рождение ребёнка
29.11.1964
Сын: Лебедев Виктор Владимирович
Отец ребёнка: Лебедев Владимир Дмитриевич
Рождение ребёнка
25.04.1968
Дочь: Лебедева Ирина Владимировна
Отец ребёнка: Лебедев Владимир Дмитриевич
Рождение ребёнка
13.03.1970
Дочь: Лебедев Николай Владимирович
Отец ребёнка: Лебедев Владимир Дмитриевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
09.02.2005