Лебедева Фаина Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛебедева Фаина Степановна

Лебедева Фаина Степановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.01.1942

Дата смерти

09.02.2005

Пол

Женский

Добавил:

ЕЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.01.1942

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
31.03.1961

Сын: Лебедев Сергей Владимирович

Отец ребёнка: Лебедев Владимир Дмитриевич

Рождение ребёнка
29.11.1964

Сын: Лебедев Виктор Владимирович

Отец ребёнка: Лебедев Владимир Дмитриевич

Рождение ребёнка
25.04.1968

Дочь: Лебедева Ирина Владимировна

Отец ребёнка: Лебедев Владимир Дмитриевич

Рождение ребёнка
13.03.1970

Дочь: Лебедев Николай Владимирович

Отец ребёнка: Лебедев Владимир Дмитриевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лебедев Владимир Дмитриевич

Смерть
09.02.2005