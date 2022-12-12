Бондаренко Петр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бондаренко Петр

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бондаренко Леонид Петрович

Мать ребёнка: Бондаренко Евгения Филипповна

Винница, Вінницька область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бондаренко Виктор Петрович

Мать ребёнка: Бондаренко Евгения Филипповна

Винница, Вінницька область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бондаренко Евгения Филипповна

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