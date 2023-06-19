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Евдоким Фролов

Место рождения

Гольцово

Дата рождения

1714

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1639 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

MT
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1714

Отец: Фрол Максимов

Мать: не указана

Смерть
Неизвестно