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Евдоким Фролов
Евдоким Фролов
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Место рождения
Гольцово
Дата рождения
1714
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Мужской
Отец
Фрол Максимов
1639 г.р.
Мать
Не указана
Дети
Не указаны
Добавил:
MT
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
1714
Отец:
Фрол Максимов
Мать: не указана
Гольцово
Смерть
Неизвестно
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