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Ганус Владимир Арсеньевич

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Место рождения

Верхнедвинск, Верхнедвинский район, Витебская область

Дата рождения

10.04.1931

Дата смерти

09.03.1983

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

1928 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
1959 г.р.

Добавил:

ИЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.04.1931

Отец: Ганус Арсений

Мать: Марфа

Верхнедвинск, Верхнедвинский район, Витебская область
Бракосочетание
15.?.1956

Жена: Ганус Луиза Васильевна

Верхнедвинск, Верхнедвинский район, Витебская область
Рождение ребёнка
26.08.1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ганус Луиза Васильевна

Мари-Турек, Мари-Турекский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
24.12.1959

Сын: Ганус Александр Владимирович

Мать ребёнка: Ганус Луиза Васильевна

Петрозаводск, Петрозаводский, Республика Карелия
Смерть
09.03.1983
Петрозаводск, Петрозаводский, Республика Карелия
Причина смерти: болезнь правого легкого
Похороны
Неизвестно
Петрозаводск, Петрозаводский, Республика Карелия
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