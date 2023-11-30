Ганус Владимир Арсеньевич
Место рождения
Дата рождения10.04.1931
Дата смерти09.03.1983
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.04.1931
Отец: Ганус Арсений
Мать: Марфа
Бракосочетание
15.?.1956
Жена: Ганус Луиза Васильевна
Рождение ребёнка
26.08.1957
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Ганус Луиза Васильевна
Мари-Турек, Мари-Турекский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
24.12.1959
Сын: Ганус Александр Владимирович
Мать ребёнка: Ганус Луиза Васильевна
Смерть
09.03.1983
Причина смерти: болезнь правого легкого
Похороны
Неизвестно