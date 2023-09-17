Холстинин Николай Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Холстинин Николай Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1955

Дата смерти

2018

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

СГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1955

Отец: не указан

Мать: Холстинина Елизавета Андреевна

Смерть
2018
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