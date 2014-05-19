Марченко (Петрова) Юлия Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.12.1938
Дата смерти19.05.2014
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.12.1938
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Марченко Андрей Владимирович
Отец ребёнка: Марченко Владимир
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Марченко Владимир
Рождение ребёнка
25.10.1969
Дочь: Кольцова (Марченко) Оксана Владимировна
Отец ребёнка: Марченко Владимир
Смерть
19.05.2014