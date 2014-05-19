Марченко (Петрова) Юлия Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Марченко (Петрова) Юлия Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.12.1938

Дата смерти

19.05.2014

Пол

Женский

Добавил:

ПП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.12.1938

Отец: Петров Василий Михайлович

Мать: Петрова (Забанова) Анна Степановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Марченко Андрей Владимирович

Отец ребёнка: Марченко Владимир

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Марченко Владимир

Рождение ребёнка
25.10.1969

Дочь: Кольцова (Марченко) Оксана Владимировна

Отец ребёнка: Марченко Владимир

Смерть
19.05.2014

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