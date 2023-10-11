Жур Татьяна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Жур Татьяна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1969

Пол

Женский

Отец

Мать

1962 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1969

Отец: Жур ?

Мать: Жур Тамара Анатольевна

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