Каптович Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Каптович Иван

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

УИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Каптович ?

Мать: Каптович ?

Рождение ребёнка
1765

Дочь: Филиповна

Мать ребёнка: Каптович ?

Рождение ребёнка
1765

Сын: Каптович Филлип Иванович

Мать ребёнка: Каптович ?

Нежевка, Червенский район, Минская область
Рождение ребёнка
1771

Сын: Каптович Кондрат Иванович

Мать ребёнка: Каптович ?

Нежевка, Червенский район, Минская область
Рождение ребёнка
1775

Сын: Каптович Астап Иванович

Мать ребёнка: Каптович ?

Нежевка, Червенский район, Минская область
Смерть
Неизвестно