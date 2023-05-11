Каптович Иван
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Каптович ?
Мать: Каптович ?
Рождение ребёнка
1765
Дочь: Филиповна
Мать ребёнка: Каптович ?
Рождение ребёнка
1765
Мать ребёнка: Каптович ?
Рождение ребёнка
1771
Сын: Каптович Кондрат Иванович
Мать ребёнка: Каптович ?
Рождение ребёнка
1775
Мать ребёнка: Каптович ?
Смерть
Неизвестно