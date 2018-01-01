Языков Владимир — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Языков Владимир

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1941

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1914 г.р.

Дети

Добавил:

АЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1938

Сын: Языков Геннадий

Мать ребёнка: Языкова Елена

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Языков Евгений

Мать ребёнка: Языкова Елена

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Языкова Елена

Смерть
1941
Причина смерти: На войне
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