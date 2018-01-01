Языков Владимир
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1941
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1938
Сын: Языков Геннадий
Мать ребёнка: Языкова Елена
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Языков Евгений
Мать ребёнка: Языкова Елена
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Языкова Елена
Смерть
1941
Причина смерти: На войне