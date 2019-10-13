Рындин Александр Ильич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рындин Александр Ильич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.10.2019

Пол

Мужской

Отец

1984 г.р.

Мать

1987 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.10.2019

Отец: Рындин Илья Валерьевич

Мать: Бурякина Светлана Алексеевна

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