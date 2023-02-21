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Соломатов Никифор Иванович

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Место рождения

Белая

Дата рождения

1754

Дата смерти

Около 1791

Пол

Мужской

Добавил:

МЩ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1754

Отец: Соломатов Иван Савельевич

Мать: Соломатова Матрёна Фёдоровна

Белая
Рождение ребёнка
1779

Сын: Соломатов Пётр Никофорович

Мать ребёнка: Соломатова Елена Васильевна

Белая
Рождение ребёнка
1781

Сын: Соломатов Ефрем Никофорович

Мать ребёнка: Соломатова Елена Васильевна

Белая
Рождение ребёнка
1782

Дочь: Фекла Никифоровна

Мать ребёнка: Соломатова Елена Васильевна

Белая
Рождение ребёнка
1792

Сын: Соломатов Андрей Никофорович

Мать ребёнка: Соломатова Елена Васильевна

Белая
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Соломатова Елена Васильевна

Смерть
Около 1791
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