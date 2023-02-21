Соломатов Никифор Иванович
Место рожденияБелая
Дата рождения1754
Дата смертиОколо 1791
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1754
Белая
Рождение ребёнка
1779
Сын: Соломатов Пётр Никофорович
Мать ребёнка: Соломатова Елена Васильевна
Белая
Рождение ребёнка
1781
Сын: Соломатов Ефрем Никофорович
Мать ребёнка: Соломатова Елена Васильевна
Белая
Рождение ребёнка
1782
Дочь: Фекла Никифоровна
Мать ребёнка: Соломатова Елена Васильевна
Белая
Рождение ребёнка
1792
Сын: Соломатов Андрей Никофорович
Мать ребёнка: Соломатова Елена Васильевна
Белая
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Около 1791