Портных Татьяна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
После 01.04.1797
Отец ребёнка: Портных Федор Семенович
Рождение ребёнка
После 01.04.1802
Отец ребёнка: Портных Федор Семенович
Рождение ребёнка
После 01.01.1805
Сын: Портных Акинфей Федорович
Отец ребёнка: Портных Федор Семенович
Рождение ребёнка
22.06.1809
Отец ребёнка: Портных Федор Семенович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно