Портных Татьяна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПортных Татьяна

Портных Татьяна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

После 1769 г.р.

Дети

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
После 01.04.1797

Сын: Портных Илья Федорович

Отец ребёнка: Портных Федор Семенович

Рождение ребёнка
После 01.04.1802

Сын: Портных Аким Федорович

Отец ребёнка: Портных Федор Семенович

Рождение ребёнка
После 01.01.1805

Сын: Портных Акинфей Федорович

Отец ребёнка: Портных Федор Семенович

Рождение ребёнка
22.06.1809

Сын: Портных Евсей Федорович

Отец ребёнка: Портных Федор Семенович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Портных Федор Семенович

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close