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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕТ
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Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Имшенецкий Слава (Вячеслав?) Андреевич

Отец ребёнка: Имшенецкий Андрей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Имшенецкая Нина Андреевна

Отец ребёнка: Имшенецкий Андрей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Имшенецкая Наталья Андреевна

Отец ребёнка: Имшенецкий Андрей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Имшенецкая Любовь Андреевна

Отец ребёнка: Имшенецкий Андрей

Рождение ребёнка
12.06.1943

Дочь: Жернова (Имшенецкая) Людмила Андреевна

Отец ребёнка: Имшенецкий Андрей

Смерть
Неизвестно

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