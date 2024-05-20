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Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Имшенецкий Слава (Вячеслав?) Андреевич
Отец ребёнка: Имшенецкий Андрей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Имшенецкая Нина Андреевна
Отец ребёнка: Имшенецкий Андрей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Имшенецкая Наталья Андреевна
Отец ребёнка: Имшенецкий Андрей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Имшенецкая Любовь Андреевна
Отец ребёнка: Имшенецкий Андрей
Рождение ребёнка
12.06.1943
Дочь: Жернова (Имшенецкая) Людмила Андреевна
Отец ребёнка: Имшенецкий Андрей
Смерть
Неизвестно