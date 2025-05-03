Митинова (Серухина) Елизавета Евгеньевна
женский, родилась 26.09.1986
ОтецСерухин Евгений Николаевич25.12.1958 г.р.
МатьСерухина (Лазарева) Тамара Ивановна15.12.1958 г.р.
Супруги
Митинов Максим Игоревич10.02.1989 г.р.
Дети
Митинов Иван Максимович12.03.2015 г.р.
Митинов Владимир Максимович11.09.2018 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.09.1986
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
14.02.2013
Муж: не указан
Рождение ребёнка
12.03.2015
Отец ребёнка: Митинов Максим Игоревич
Рождение ребёнка
11.09.2018
Сын: Митинов Владимир Максимович
Отец ребёнка: Митинов Максим Игоревич