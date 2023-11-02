Белолипецкий Дементий Севостьянов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияС 1728 по 1730
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 1728 по 1730
Рождение ребёнка
1752
Сын: Белолипецкий Евдоким Деменьев
Мать ребёнка: Белолипецкая Афросинья Селиверстова
Рождение ребёнка
1756
Сын: Белолипецкий Петр Деменьев
Мать ребёнка: Белолипецкая Афросинья Селиверстова
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Смерть
Неизвестно