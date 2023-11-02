Белолипецкий Дементий Севостьянов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Белолипецкий Дементий Севостьянов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

С 1728 по 1730

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 1728 по 1730

Отец: Белолипецкий Севастьян Леонтьев

Мать: Белолипецкая Мария Иванова

Рождение ребёнка
1752

Сын: Белолипецкий Евдоким Деменьев

Мать ребёнка: Белолипецкая Афросинья Селиверстова

Рождение ребёнка
1756

Сын: Белолипецкий Петр Деменьев

Мать ребёнка: Белолипецкая Афросинья Селиверстова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Белолипецкая Афросинья Селиверстова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Смерть
Неизвестно
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