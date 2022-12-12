Струнина (Шабунина) Галина Савельевна
Место рожденияДид Биран
Дата рождения18.02.1944
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.02.1944
Отец: Шабунин Савелий Евтифеевич
Мать: Шабунина Евдокия
Дид Биран
Рождение ребёнка
27.01.1971
Дочь: Струнина Виктория Викторовна
Отец ребёнка: Струнин Виктор Иванович
Рождение ребёнка
07.09.1979
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Струнин Виктор Иванович
Бракосочетание
Неизвестно