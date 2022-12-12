Струнина (Шабунина) Галина Савельевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Струнина (Шабунина) Галина Савельевна

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Место рождения

Дид Биран

Дата рождения

18.02.1944

Пол

Женский

Отец

1907 г.р.

Мать

1922 г.р.

Муж

1947 г.р.

Дети

1971 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.02.1944

Отец: Шабунин Савелий Евтифеевич

Мать: Шабунина Евдокия

Дид Биран
Рождение ребёнка
27.01.1971

Дочь: Струнина Виктория Викторовна

Отец ребёнка: Струнин Виктор Иванович

Тюмень, город Тюмень, Тюменская область
Рождение ребёнка
07.09.1979

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Струнин Виктор Иванович

Тюмень, город Тюмень, Тюменская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Струнин Виктор Иванович

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