Кальманова, Макутонина (Коган) Хана (Калмановна?)
Место рожденияНе указано
Дата рождения1875
Дата смерти?.05.1942
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1902
Резекне, Rēzekne
Рождение ребёнка
1910
Сын: Макутонин Соломон (Сальян) Рафолович
Отец ребёнка: Макутонин Рафаил Янкелевич
Рождение ребёнка
1915
Дочь: Мира
Отец ребёнка: Макутонин Рафаил Янкелевич
Смерть
?.05.1942
Миоры, Миорский район, Витебская область
Причина смерти: Холокост