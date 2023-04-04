Кальманова, Макутонина (Коган) Хана (Калмановна?) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кальманова, Макутонина (Коган) Хана (Калмановна?)

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1875

Дата смерти

?.05.1942

Пол

Женский

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
1902

Муж: Макутонин Рафаил Янкелевич

Резекне, Rēzekne
Рождение ребёнка
1910

Сын: Макутонин Соломон (Сальян) Рафолович

Отец ребёнка: Макутонин Рафаил Янкелевич

Рождение ребёнка
1915

Дочь: Мира

Отец ребёнка: Макутонин Рафаил Янкелевич

Смерть
?.05.1942
Миоры, Миорский район, Витебская область
Причина смерти: Холокост
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