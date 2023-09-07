Фирсова Мария Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фирсова Мария Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Фирсов Иван

Мать: Анастасия

Рождение ребёнка
01.11.1956

Дочь: Бугаенко Ирина Петровна

Отец ребёнка: Бугаенко Петр Николаевич

Рождение ребёнка
25.03.1962

Сын: Бугаенко Виталий Петрович

Отец ребёнка: Бугаенко Петр Николаевич

Курган, город Курган, Курганская область
Смерть
Неизвестно
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