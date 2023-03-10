Герасимов Александр Юрьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГерасимов Александр Юрьевич

Герасимов Александр Юрьевич

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.12.1951

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.12.1951

Отец: Герасимов Юрий Александрович

Мать: Герасимова Софья Васильевна

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close