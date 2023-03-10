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Герасимов Александр Юрьевич
Герасимов Александр Юрьевич
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
14.12.1951
Пол
Мужской
Отец
Герасимов Юрий Александрович
1929 г.р.
Мать
Герасимова (Первунинская) Софья Васильевна
1926 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
РВ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.12.1951
Отец:
Герасимов Юрий Александрович
Мать:
Герасимова Софья Васильевна
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