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Лобышов Афанасий Константинов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1799

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799

Отец: Лобышов Константин Петров

Мать: ?

Рождение ребёнка
1819

Дочь: Авдотья Афанасьева

Мать ребёнка: Лобышова Аксинья Сергеева

Рождение ребёнка
1821

Дочь: Прасковья Афанасьева

Мать ребёнка: Лобышова Аксинья Сергеева

Рождение ребёнка
1832

Сын: Лобышов Емельян Афанасьев

Мать ребёнка: Лобышова Аксинья Сергеева

Рождение ребёнка
1835

Сын: Лобышов Андрей Афанасьев

Мать ребёнка: Лобышова Аксинья Сергеева

Рождение ребёнка
1840

Сын: Лобышов Ермил Афанасьев

Мать ребёнка: Лобышова Аксинья Сергеева

Смерть
Неизвестно
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