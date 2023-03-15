Лобышов Афанасий Константинов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1799
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799
Отец: Лобышов Константин Петров
Мать: ?
Рождение ребёнка
1819
Дочь: Авдотья Афанасьева
Мать ребёнка: Лобышова Аксинья Сергеева
Рождение ребёнка
1821
Дочь: Прасковья Афанасьева
Мать ребёнка: Лобышова Аксинья Сергеева
Рождение ребёнка
1832
Сын: Лобышов Емельян Афанасьев
Мать ребёнка: Лобышова Аксинья Сергеева
Рождение ребёнка
1835
Мать ребёнка: Лобышова Аксинья Сергеева
Рождение ребёнка
1840
Мать ребёнка: Лобышова Аксинья Сергеева
Смерть
Неизвестно