Ворошилова (Кораблева) Екатерина Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ворошилова (Кораблева) Екатерина Дмитриевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.12.1893

Дата смерти

20.08.1976

Пол

Женский

Добавил:

ДГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.12.1893

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
21.01.1918

Дочь: Лебедева Вера Павловна

Отец ребёнка: Голубев Павел

Нея, Муниципальный район город Нея и Нейский район, Костромская область
Развод
1922

Муж: Голубев Павел

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Голубев Павел

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ворошилов Николай Васильевич

Смерть
20.08.1976
Брусово, Удомельский, Тверская область