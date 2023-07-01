Ворошилова (Кораблева) Екатерина Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.12.1893
Дата смерти20.08.1976
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.12.1893
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
21.01.1918
Дочь: Лебедева Вера Павловна
Отец ребёнка: Голубев Павел
Нея, Муниципальный район город Нея и Нейский район, Костромская область
Развод
1922
Муж: Голубев Павел
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Голубев Павел
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
20.08.1976
Брусово, Удомельский, Тверская область