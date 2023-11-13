Можжерина Евдокия Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1771
Дата смерти22.08.1835
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1771
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1786
Отец ребёнка: Можжерин Иван Игнатьевич
Рождение ребёнка
1788
Дочь: Марья Ивановна
Отец ребёнка: Можжерин Иван Игнатьевич
Рождение ребёнка
29.11.1790
Сын: Можжерин Василий Иванович
Отец ребёнка: Можжерин Иван Игнатьевич
Рождение ребёнка
1794
Дочь: Евдокия Ивановна
Отец ребёнка: Можжерин Иван Игнатьевич
Рождение ребёнка
1796
Сын: Можжерин Григорий Иванович
Отец ребёнка: Можжерин Иван Игнатьевич
Рождение ребёнка
05.07.1798
Отец ребёнка: Можжерин Иван Игнатьевич
Рождение ребёнка
21.05.1801
Отец ребёнка: Можжерин Иван Игнатьевич
Рождение ребёнка
1801
Сын: Можжерин Никифор Иванович
Отец ребёнка: Можжерин Иван Игнатьевич
Рождение ребёнка
20.10.1806
Дочь: Прасковья Ивановна
Отец ребёнка: Можжерин Иван Игнатьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
22.08.1835