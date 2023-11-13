Можжерина Евдокия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМожжерина Евдокия Ивановна

Можжерина Евдокия Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1771

Дата смерти

22.08.1835

Пол

Женский

Добавил:

МЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1771

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1786

Сын: Можжерин Иван Иванович

Отец ребёнка: Можжерин Иван Игнатьевич

Рождение ребёнка
1788

Дочь: Марья Ивановна

Отец ребёнка: Можжерин Иван Игнатьевич

Рождение ребёнка
29.11.1790

Сын: Можжерин Василий Иванович

Отец ребёнка: Можжерин Иван Игнатьевич

Рождение ребёнка
1794

Дочь: Евдокия Ивановна

Отец ребёнка: Можжерин Иван Игнатьевич

Рождение ребёнка
1796

Сын: Можжерин Григорий Иванович

Отец ребёнка: Можжерин Иван Игнатьевич

Рождение ребёнка
05.07.1798

Сын: Можжерин Михаил Иванович

Отец ребёнка: Можжерин Иван Игнатьевич

Рождение ребёнка
21.05.1801

Сын: Можжерин Никита Иванович

Отец ребёнка: Можжерин Иван Игнатьевич

Рождение ребёнка
1801

Сын: Можжерин Никифор Иванович

Отец ребёнка: Можжерин Иван Игнатьевич

Рождение ребёнка
20.10.1806

Дочь: Прасковья Ивановна

Отец ребёнка: Можжерин Иван Игнатьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Можжерин Иван Игнатьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Можжерин Иван Игнатьевич

Смерть
22.08.1835
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close