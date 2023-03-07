Ефремова Дарья Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ефремова Дарья Алексеевна

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Место рождения

Красногвардейское, Красногвардейский муниципальный район, Ставропольский край

Дата рождения

1838

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1838

Отец: не указан

Мать: не указана

Красногвардейское, Красногвардейский муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ефремов Степан Матвеевич

Отец ребёнка: Ефремов Матвей Степанович

Красногвардейское, Красногвардейский муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ефремов Николай Матвеевич

Отец ребёнка: Ефремов Матвей Степанович

Красногвардейское, Красногвардейский муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ефремов Иван Матвеевич

Отец ребёнка: Ефремов Матвей Степанович

Красногвардейское, Красногвардейский муниципальный район, Ставропольский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ефремов Матвей Степанович

Смерть
Неизвестно
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