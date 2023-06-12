Захаренкова Александра Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Захаренкова Александра Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1897 г.р.

Дети

Добавил:

SF
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1926

Сын: Захаренков Алексей Васильевич

Отец ребёнка: Захаренко Василий Изотович

Место жительства
Около 1955
Поливановка, Дніпропетровська область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Захаренко Василий Изотович

Смерть
Неизвестно