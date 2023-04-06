Пятаева (Деринг) Нина Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Деринг Николай Иванович
Мать: Мария Даниловна
Рождение ребёнка
11.12.1972
Рождение ребёнка
10.03.1977
Рождение ребёнка
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Пятаев Юрий
Смерть
Неизвестно