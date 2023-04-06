Пятаева (Деринг) Нина Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пятаева (Деринг) Нина Николаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1928 г.р.

Мать

1926 г.р.

Муж

Дети

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Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Деринг Николай Иванович

Мать: Мария Даниловна

Рождение ребёнка
11.12.1972

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Пятаев Юрий

Рождение ребёнка
10.03.1977

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Пятаев Юрий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Пятаев Юрий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пятаев Юрий

Смерть
Неизвестно
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