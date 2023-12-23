Щеблякова (Благодатских) Лидия Анатольевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Щеблякова (Благодатских) Лидия Анатольевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.03.1954

Пол

Женский

Добавил:

АЩ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.03.1954

Отец: Благодатских Анатолий Николаевич

Мать: Благодатских Людмила Егоровна

Рождение ребёнка
16.10.1980

Сын: Благодатских Виталий Валентинович

Отец ребёнка: Щебляков Валентин Романович

Рождение ребёнка
16.02.1982

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Щебляков Валентин Романович

Рождение ребёнка
26.06.1983

Сын: Щебляков Роман Валентинович

Отец ребёнка: Щебляков Валентин Романович

Рождение ребёнка
20.11.1984

Сын: Щебляков Олег Валентинович

Отец ребёнка: Щебляков Валентин Романович

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