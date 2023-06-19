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Некрасова (-) Наталия Александрова

Место рождения

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1791

Дата смерти

12.06.1841

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1785 г.р.

Дети

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1791

Отец: не указан

Мать: не указана

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1819

Сын: Некрасов Петр Иванов

Отец ребёнка: Некрасов Иван Иванович

Рождение ребёнка
21.11.1827

Сын: Некрасов Михаил Иванович

Отец ребёнка: Некрасов Иван Иванович

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Некрасов Иван Иванович

Смерть
12.06.1841
Причина смерти: чахоткою