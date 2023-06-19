Некрасова (-) Наталия Александрова
Место рождения
Дата рождения1791
Дата смерти12.06.1841
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1791
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1819
Сын: Некрасов Петр Иванов
Отец ребёнка: Некрасов Иван Иванович
Рождение ребёнка
21.11.1827
Отец ребёнка: Некрасов Иван Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
12.06.1841
Причина смерти: чахоткою