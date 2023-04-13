Азарнихин Архипп Васильев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
18.11.1863
Дочь: Зотова Екатерина Архипова
Мать ребёнка: Феодосия Кириллова
Семенск, Пронский муниципальный район, Рязанская область
Работа или профессия
Неизвестно
государственный крестьянин
Смерть
Неизвестно