Азарнихин Архипп Васильев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Азарнихин Архипп Васильев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
18.11.1863

Дочь: Зотова Екатерина Архипова

Мать ребёнка: Феодосия Кириллова

Семенск, Пронский муниципальный район, Рязанская область
Работа или профессия
Неизвестно
государственный крестьянин
Смерть
Неизвестно