(Илюхина) Ксения Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Илюхина) Ксения Михайловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.02.1990

Пол

Женский

Отец

Мать

1965 г.р.

Муж

Дети

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Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.02.1990

Отец: Илюхин Михаил

Мать: Светлана Анатольевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Георгий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Георгий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Георгий

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