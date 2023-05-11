Забавская Прасковья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Забавская Прасковья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1786

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

УИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1810

Сын: Забавский Венедикт Данилович

Отец ребёнка: Забавский Даниил Иванович

Ялча, Червенский район, Минская область
Рождение ребёнка
1820

Дочь: Мартынович Агафья Даниловна

Отец ребёнка: Забавский Даниил Иванович

Ялча, Червенский район, Минская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Забавский Даниил Иванович

Смерть
Неизвестно