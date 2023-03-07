Морозов Архип Гавриилович
Место рождения
Дата рождения1808
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808
Рождение ребёнка
Около ?.07.1831
Сын: Морозов Василий Архипович
Мать ребёнка: Морозова Марфа Сидоровна
Рождение ребёнка
1832
Мать ребёнка: Морозова Марфа Сидоровна
Рождение ребёнка
1837
Мать ребёнка: Морозова Марфа Сидоровна
Рождение ребёнка
1839
Сын: Морозов Афанасий Архипович
Мать ребёнка: Морозова Марфа Сидоровна
Рождение ребёнка
1842
Дочь: Наталья Архиповна
Мать ребёнка: Морозова Марфа Сидоровна
Рождение ребёнка
1847
Сын: Морозов Василий Архипович
Мать ребёнка: Морозова Марфа Сидоровна
Рождение ребёнка
1853
Дочь: Прасковья
Мать ребёнка: Морозова Марфа Сидоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Морозова Марфа Сидоровна
Никольское-Апухтино, Расловская волость, Калязинский уезд
Смерть
Неизвестно