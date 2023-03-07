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Морозов Архип Гавриилович

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Место рождения

Баево, Поводневская волость, Мышкинский уезд

Дата рождения

1808

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808

Отец: Морозов Гавриил Федорович

Мать: Морозова Акулина Григорьевна

Баево, Поводневская волость, Мышкинский уезд
Рождение ребёнка
Около ?.07.1831

Сын: Морозов Василий Архипович

Мать ребёнка: Морозова Марфа Сидоровна

Байкусово, Калязинский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1832

Сын: Морозов Стефан Архипович

Мать ребёнка: Морозова Марфа Сидоровна

Байкусово, Калязинский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1837

Сын: Морозов Осип Архипович

Мать ребёнка: Морозова Марфа Сидоровна

Байкусово, Калязинский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1839

Сын: Морозов Афанасий Архипович

Мать ребёнка: Морозова Марфа Сидоровна

Байкусово, Калязинский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1842

Дочь: Наталья Архиповна

Мать ребёнка: Морозова Марфа Сидоровна

Байкусово, Калязинский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1847

Сын: Морозов Василий Архипович

Мать ребёнка: Морозова Марфа Сидоровна

Байкусово, Калязинский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1853

Дочь: Прасковья

Мать ребёнка: Морозова Марфа Сидоровна

Байкусово, Калязинский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Морозова Марфа Сидоровна

Никольское-Апухтино, Расловская волость, Калязинский уезд
Смерть
Неизвестно
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