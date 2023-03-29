Шабалин Владимир Павлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШабалин Владимир Павлович

Шабалин Владимир Павлович

avatar

Место рождения

село Высокораменье, Кировская область

Дата рождения

18.11.1950

Дата смерти

30.06.1918

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Смерть
30.06.1918
село Дурой. Приаргунский район, Забайкальский край
Рождение
18.11.1950

Отец: не указан

Мать: не указана

село Высокораменье, Кировская область
Рождение ребёнка
21.06.1972

Дочь: Шабалина Оксана Владимировна

Мать ребёнка: Топоркова Татьяна Васильевна

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close