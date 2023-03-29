Шабалин Владимир Павлович
Место рождениясело Высокораменье, Кировская область
Дата рождения18.11.1950
Дата смерти30.06.1918
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Смерть
30.06.1918
село Дурой. Приаргунский район, Забайкальский край
Рождение
18.11.1950
Отец: не указан
Мать: не указана
село Высокораменье, Кировская область
Рождение ребёнка
21.06.1972
Дочь: Шабалина Оксана Владимировна
Мать ребёнка: Топоркова Татьяна Васильевна