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Дугина Настасья Семенова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1816

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1844

Сын: Дугин (чагин) Николай Павлов

Отец ребёнка: Дугин Павел Козьмин

Ермаково, Любимский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1847

Сын: Дугин Григорий Павлов

Отец ребёнка: Дугин Павел Козьмин

Ермаково, Любимский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1848

Дочь: Надежда Павлова

Отец ребёнка: Дугин Павел Козьмин

Ермаково, Любимский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1852

Дочь: Евдокия Павлова

Отец ребёнка: Дугин Павел Козьмин

Ермаково, Любимский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
Неизвестно
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