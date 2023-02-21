Дугина Настасья Семенова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1816
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1844
Сын: Дугин (чагин) Николай Павлов
Отец ребёнка: Дугин Павел Козьмин
Рождение ребёнка
1847
Отец ребёнка: Дугин Павел Козьмин
Рождение ребёнка
1848
Дочь: Надежда Павлова
Отец ребёнка: Дугин Павел Козьмин
Рождение ребёнка
1852
Дочь: Евдокия Павлова
Отец ребёнка: Дугин Павел Козьмин
Смерть
Неизвестно