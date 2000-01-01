Крымский Камиль Рахимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Крымский Камиль Рахимович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.11.1913

Дата смерти

До 1987

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

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Добавил:

РУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.11.1913

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
09.11.1938

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Крымская Гульсум Юсуповна

Рождение ребёнка
01.02.1941

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Крымская Гульсум Юсуповна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Крымская Гульсум Юсуповна

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
До 1987
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