Крымский Камиль Рахимович
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.11.1913
Дата смертиДо 1987
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.11.1913
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
09.11.1938
Рождение ребёнка
01.02.1941
Рождение ребёнка
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
До 1987