Батюков Алексей??? Захарович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБатюков Алексей??? Захарович

Батюков Алексей??? Захарович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1881

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Вычислено 1898 г.р.

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1881

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1898

Сын: Батюков Иван Алексеевич?

Мать ребёнка: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close