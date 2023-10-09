Племянников Василий Ильич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Племянников Василий Ильич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1894

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Вычислено 1867 г.р.

Мать

Вычислено 1867 г.р.

Жена

Вычислено 1897 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1894

Отец: Племянников Илья Андреевич

Мать: Племянникова Анастасия

Самарская губерния
Место жительства
1906
Плотава, Баевский муниципальный район, Алтайский край
Переселенец из Самарской губернии.
Военная служба
Около 1917
Участвовал в партизанском отряде, который создали в с. Плотава. Другие участники: А. С. Сараев, братья Прокопий и Фёдор Баскаковы, Осип Племянников. Этот отряд вскоре влился в отряд Громова, а затем в... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Племянникова Евдокия

Смерть
Неизвестно
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