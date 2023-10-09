Племянников Василий Ильич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1894
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1894
Отец: Племянников Илья Андреевич
Мать: Племянникова Анастасия
Самарская губерния
Место жительства
1906
Плотава, Баевский муниципальный район, Алтайский край
Переселенец из Самарской губернии.
Военная служба
Около 1917
Участвовал в партизанском отряде, который создали в с. Плотава. Другие участники: А. С. Сараев, братья Прокопий и Фёдор Баскаковы, Осип Племянников. Этот отряд вскоре влился в отряд Громова, а затем в... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Племянникова Евдокия
Смерть
Неизвестно