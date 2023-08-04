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Сафиуллина Фирюза Расилевна
Сафиуллина Фирюза Расилевна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
27.07.1994
Пол
Женский
Отец
Сафиуллин Расил Камилевич
1967 г.р.
Мать
Сафиуллина Нурзида Нурулловна
1972 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ГН
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.07.1994
Отец:
Сафиуллин Расил Камилевич
Мать:
Сафиуллина Нурзида Нурулловна
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