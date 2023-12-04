Рикман Вячеслав Викторович
Место рожденияРоссия, Брянск
Дата рождения28.02.1896
Дата смерти13.07.1972
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.02.1896
Отец: Рикман Виктор-Николай Викторович
Мать: Рикман Елизавета
Россия, Брянск
Бракосочетание
05.08.1945
Жена: Барац Раиса Семеновна
Москва, Россия
Рождение ребёнка
05.01.1946
Сын: Рикман Евгений Вячеславович
Мать ребёнка: Барац Раиса Семеновна
Россия, Москва
Смерть
13.07.1972
Москва
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно
Даниловское