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Рикман Вячеслав Викторович

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Место рождения

Россия, Брянск

Дата рождения

28.02.1896

Дата смерти

13.07.1972

Пол

Мужской

Добавил:

МН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.02.1896

Отец: Рикман Виктор-Николай Викторович

Мать: Рикман Елизавета

Россия, Брянск
Бракосочетание
05.08.1945

Жена: Барац Раиса Семеновна

Москва, Россия
Рождение ребёнка
05.01.1946

Сын: Рикман Евгений Вячеславович

Мать ребёнка: Барац Раиса Семеновна

Россия, Москва
Смерть
13.07.1972
Москва
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно
Даниловское
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