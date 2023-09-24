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Манукян Максим Геворкович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.04.1984

Пол

Мужской

Добавил:

ИМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.04.1984

Отец: Манукян Геворк Солуевич

Мать: Манукян Ольга Николаевна

Рождение ребёнка
08.12.2005

Дочь: Мозгова Ирина Максимовна

Мать ребёнка: Мозгова Татьяна Владимировна

Рождение ребёнка
09.07.2014

Сын: Мозгов Игорь Максимович

Мать ребёнка: Мозгова Татьяна Владимировна

Рождение ребёнка
14.09.2016

Сын: Мозгов Илья Максимович

Мать ребёнка: Мозгова Татьяна Владимировна

Рождение ребёнка
14.09.2016

Сын: Мозгов Илья Максимович

Мать ребёнка: не указана

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