Манукян Максим Геворкович
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.04.1984
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.04.1984
Отец: Манукян Геворк Солуевич
Мать: Манукян Ольга Николаевна
Рождение ребёнка
08.12.2005
Дочь: Мозгова Ирина Максимовна
Мать ребёнка: Мозгова Татьяна Владимировна
Рождение ребёнка
09.07.2014
Мать ребёнка: Мозгова Татьяна Владимировна
Рождение ребёнка
14.09.2016
Мать ребёнка: Мозгова Татьяна Владимировна
Рождение ребёнка
14.09.2016
Мать ребёнка: не указана