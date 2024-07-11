Иванова Валентина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
09.09.1964
Отец ребёнка: Иванов Генадий (Ким) Васильевич
Рождение ребёнка
27.02.1969
Дочь: Павленко (Иванова) Ольга Генадиевна
Отец ребёнка: Иванов Генадий (Ким) Васильевич
Рождение ребёнка
04.06.1974
Отец ребёнка: Иванов Генадий (Ким) Васильевич
Смерть
Неизвестно