Иванова Валентина Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиИванова Валентина

Иванова Валентина

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иванов Генадий (Ким) Васильевич

Рождение ребёнка
09.09.1964

Сын: Иванов Юрий Генадиевич

Отец ребёнка: Иванов Генадий (Ким) Васильевич

Рождение ребёнка
27.02.1969

Дочь: Павленко (Иванова) Ольга Генадиевна

Отец ребёнка: Иванов Генадий (Ким) Васильевич

Рождение ребёнка
04.06.1974

Сын: Иванов Игорь Генадиевич

Отец ребёнка: Иванов Генадий (Ким) Васильевич

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.