Графов Михаил Александрович
Место рождения
Дата рождения1858
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1858
Рождение ребёнка
15.02.1891 ст.
Дочь: Обручникова Евдокия Михайловна
Мать ребёнка: Графова Анастасия Ивановна
203-780-2574 60об-61
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Графов Василий Михайлович
Мать ребёнка: Графова Анастасия Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно