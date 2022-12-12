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Графов Михаил Александрович

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Место рождения

Строгино, Всехсвятская волость, Московский уезд

Дата рождения

1858

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1858

Отец: Графов Александр Терентьевич

Мать: Графова Матрена Анисимовна

Строгино, Всехсвятская волость, Московский уезд
Рождение ребёнка
15.02.1891 ст.

Дочь: Обручникова Евдокия Михайловна

Мать ребёнка: Графова Анастасия Ивановна

Строгино, Всехсвятская волость, Московский уезд
203-780-2574 60об-61
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Графов Василий Михайлович

Мать ребёнка: Графова Анастасия Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Графова Анастасия Ивановна

Смерть
Неизвестно
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