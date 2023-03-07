Иван Савельевич
Место рождения
Дата рождения1806
Дата смертиДо 1850
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806
Отец: Савелий Архипович
Мать: Анастасия Григорьевна
Рождение ребёнка
1834
Сын: Даниил Иванович
Мать ребёнка: Мавра Григорьевна
Рождение ребёнка
1836
Сын: Федор Иванович
Мать ребёнка: Мавра Григорьевна
Рождение ребёнка
1838
Мать ребёнка: Мавра Григорьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мавра Григорьевна
Смерть
До 1850