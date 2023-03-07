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Иван Савельевич

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Место рождения

Мамонтово, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

1806

Дата смерти

До 1850

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806

Отец: Савелий Архипович

Мать: Анастасия Григорьевна

Мамонтово, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1834

Сын: Даниил Иванович

Мать ребёнка: Мавра Григорьевна

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1836

Сын: Федор Иванович

Мать ребёнка: Мавра Григорьевна

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1838

Сын: Кузнецов Фома Иванович

Мать ребёнка: Мавра Григорьевна

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мавра Григорьевна

Смерть
До 1850
Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
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