Шилкин Михаил Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.09.1927
Дата смерти06.09.2009
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.09.1927
Бракосочетание
1953
Жена: Шилкина Наталья Ефимовна
Рождение ребёнка
02.08.1954
Сын: Шилкин Валерий
Мать ребёнка: Шилкина Наталья Ефимовна
Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Рождение ребёнка
15.02.1960
Сын: Шилкин Юрий
Мать ребёнка: Шилкина Наталья Ефимовна
Работа или профессия
Неизвестно
Слесарь-Сантехник
Смерть
06.09.2009