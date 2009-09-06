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Шилкин Михаил Григорьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.09.1927

Дата смерти

06.09.2009

Пол

Мужской

Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.09.1927

Отец: Шилкин Григорий Николаевич

Мать: Шилкина Екатерина Михайловна

Бракосочетание
1953

Жена: Шилкина Наталья Ефимовна

Рождение ребёнка
02.08.1954

Сын: Шилкин Валерий

Мать ребёнка: Шилкина Наталья Ефимовна

Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Рождение ребёнка
15.02.1960

Сын: Шилкин Юрий

Мать ребёнка: Шилкина Наталья Ефимовна

Работа или профессия
Неизвестно
Слесарь-Сантехник
Смерть
06.09.2009
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