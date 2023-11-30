Комельков Николай Егорович
Место рождения
Дата рожденияДо 1859 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1859 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
06.01.1875 ст.
Сын: Комельков Василий Николаевич
Мать ребёнка: Комелькова Анна Алексеевна
Петро-Павловская церковь 06.01.1875 Верхне-Апостольское село Василий Николаевич Комельков Верхне-Апостольское село отец крестьянин Николай Егорович Комельков Верхне-Апостольское село мать жена кресть... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно