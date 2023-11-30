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Комельков Николай Егорович

Место рождения

Нижнепетропавловское, Красноармейский муниципальный район, Челябинская область

Дата рождения

До 1859 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

До 1858 г.р.

Дети

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1859 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Нижнепетропавловское, Красноармейский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
06.01.1875 ст.

Сын: Комельков Василий Николаевич

Мать ребёнка: Комелькова Анна Алексеевна

Нижнепетропавловское, Красноармейский муниципальный район, Челябинская область
Петро-Павловская церковь 06.01.1875 Верхне-Апостольское село Василий Николаевич Комельков Верхне-Апостольское село отец крестьянин Николай Егорович Комельков Верхне-Апостольское село мать жена кресть... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Комелькова Анна Алексеевна

Смерть
Неизвестно
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