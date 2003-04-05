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Егорова Дарья Юрьевна
Егорова Дарья Юрьевна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
05.04.2003
Пол
Женский
Отец
Егоров Юрий Алексеевич
1979 г.р.
Мать
Егорова Андреева Марина Ивановна
1979 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
МЕ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.04.2003
Отец:
Егоров Юрий Алексеевич
Мать:
Егорова Андреева Марина Ивановна
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